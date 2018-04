Stanciu si Grozav la o echipa din liga a 3-a! Cum poate arata REVOLUTIA unul club din Romania

Grozav si Stanciu la Alba-Iulia! E planul SF pe care il are echipa din orasul in care au crescut cei doi jucatori de nationala. Fratele lui Gicu Grozav joaca la Alba-Iulia.

Grozav si Stanciu au invatat fotbal la Alba-Iulia, dar au plecat in lume sa joace pe bani multi. Spectatorii din Alba Iulia au de multe ori senzatia ca Grozav s-a intors. Fratele seama mult cu el.



Stanciu si Grozav sunt asteptati in orasul unirii, la final de cariera. Alba Iulia e acum in liga a treia!