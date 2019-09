"De ce nu-i criticam acum pe cei de la U21?" Semnalul de alarma tras de Sumudica dupa meciul cu Malta! "Asta e o greseala uriasa!"

Romania e inca in carti pentru calificarea la EURO 2020.

Romania e pe locul 3 in grupa F din preliminariile EURO 2020, cu 10 puncte. Lider in grupa este Spania, cu 18 puncte, in timp ce Suedia e pe 2 cu 11 puncte.

Nationala lui Contra este inca in carti pentru calificare, insa trebuie sa castige doua meciuri grele, cu Suedia si Norvegia.

Dupa ultimele doua meciuri ale Romaniei, 1-2 cu Spania si 1-0 cu Malta, Marius Sumudica s-a aratat deranjat de faptul ca lumea cere ca pustii din nationala U21 sa fie pusi sa joace in locul fotbalistilor cu experienta. Antrenorul e de parere ca mutarea trebuie sa se faca treptat, sa existe colaborare intre cei doi selectioneri.

Mai mult, Sumudica s-a aratat indignat de faptul ca acum, dupa meciul cu Malta, in care Contra a folosit mai multi jucatori de la U21, nimeni nu critica prestatia slaba a echipei formate in mare parte din tineri.

"Este o greseala ca cineva sa il critice pe Contra ca nu face o mutare totala de la U21 la echipa nationala. E o greseala. Vreti lucrul asta? Noua ne-a fost foame de o performanta, am realizat-o acum, fiind in semifinalele campionatului European U21. Noi credem ca acum tot ce zboara se mananca. Cu tot respectul pentru Radoi, cu tot respectul pentru jucatorii de acolo, este foarte greu sa faci pasul la seniori si cu aceasta grupa sa zici ca ne-am fi calificat daca juca fundas central x sau y de la U21, ca de ce il mai chemam pe x pe y. Ei trebuie sa creasca pe langa niste jucatori cu experienta.

Acum ne luam de Razvan Marin am vazut. Ca joaca slab la Ajax, ca joaca slab la echipa nationala. Pai am uitat ca acum trei luni il faceam pe Razvan Marin cel mai bun mijlocas, cel mai bun fotbalist? Pai acum ce facem?! Exista momente si momente. Plangeam ca Razvan Marin nu a fost la U21. Acum Razvan Marin e intr-un con de umbra.

Nu, trebuie sa-l ajutam pe Razvan Marin, trebuie sa-i ajutam pe acesti fotbalisti, crescand langa niste jucatori cu experienta. Asta este filosofia mea.

Pana acum U21 sus, jos, mama, extraordinari! Sunt de acord! Dar trebuie crescuti langa jucatori cu experienta. De ce nu spunem acum ca a jucat Contra cu mai mult de jumatate de echipa de la U21 si nu am putut sa batem pe Malta, ne-a dominat Malta. Si atunci, unde suntem? Toata lumea plange, ca de ce nu intinerim. Trebuie sa-i lasam pe amandoi, pe Contra si Radoi, sa lucreze impreuna si peste un an, doi, o sa avem rezultate", a spus Marius Sumudica la PRO X.