A facut Andone o greseala? Sumudica il avertizeaza: "Galatasaray nu e Brighton sau pe unde a mai jucat el, cu tot respectul!"

Florin Andone a ajuns la Galatasaray chiar inaintea meciului cu Romaniei cu Spania.

Marius Sumudica, un cunoscator al fotbalului turc, spune ca Andone s-a grabit acceptand imprumutul la Galata. Clubul din Turcia este cel mai important nume din CV-ul lui Andone, iar asta s-ar putea reflecta si in evolutiile sale.

Sumudica este de parere ca desi Andone a plecat de la Brighton in speranta ca va primi mai multe sanse de juca situatia ar putea fi contrara.

"Cand zici Galatasaray nu poti sa o compari cu Brighton sau pe unde a mai jucat Andone, cu tot respectul. Au fost 30.000 de oameni la prezentarea lui Falcao. N-am vazut in viata mea ce e aici. Cand am jucat cu Fener si am iesit pe stadion era vacarm. Toti erau imbracati la fel si cantau intr-un anumit fel. Nici nu puteam sa dau indicatii fundasului aflat la 10 metri de mine. Daca vezi ce stadioane sunt in Liga 3 din Turcia te crucesti. O sa-i fie greu lui Andone sa joace la Galatasaray. Echipa e angrenata si in grupele Ligii Campionilor, si in campionat, si in Cupa", a declarat Marius Sumudica la ProX.