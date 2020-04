Masurile DRASTICE luate in Kazakhstan pentru prevenirea infectiei cu COVID-19! Dezvaluirile lui Gabi Enache: "Au fost doar 10 cazuri!" 

Gabriel Enache se afla in izolare in Kazakhstan, dupa ce campionatul a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.

Mijlocasul roman s-a transferat in aceasta iarna de la Astra Giurgiu la Qyzyljar si a apucat sa joace doar doua meciuri in Premier Liga pana sa fie intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus.

Gabi Enache a povestit la "Ora exacta in sport" ce masuri au luat autoritatile din Kazakhstan pentru a preveni infectarea oamenilor cu coronavirus.

"E stare de urgenta, au inchis tot in oras, ne antrenam in case. Au impartit orasul in patru si nu au dat voie sa se intre dintr-un cartier in altul. Au fost doar 10 cazuri in oras si nu s-au mai inmultit.

Am ramas in apartament pentru ca nu avem o baza speciala, majoritatea stam la un hotel cu care clubul are contract.

S-ar putea pe 5 mai sa se inceapa campionatul aici, dar nu sunt foarte increzator, s-ar putea prelungi inca doua saptamani.

Nu e sotia mea cu mine, asta este o problema foarte mare, nu am apucat sa imi iau familia cu mine. Ei sunt la Bucuresti si eu sunt aici, singur", a declarat Gabi Enache pentru PRO X.