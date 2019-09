Gabi Enache RELOADED: "Sunt incarcat pozitiv! Nu stiu de ce am iesit din circuitul nationalei". A revenit in Liga 1 si vrea sa rupa norii

Gabi Enache (29 de ani) a revenit in Liga 1. El a semnat un contract cu Astra Giurgiu si va fi din nou coleg cu Budescu si Alibec.

Gabriel Enache a revenit la Astra Giurgiu, echipa la care s-a afirmat. Trecut si pe la Mioveni inainte, el a explodat in tricoul formatiei giurgiuvene, de la care a plecat insa fix la jumatatea sezonului in care aceasta a devenit campioana a Romaniei. Enache a mai jucat la FCSB, Rubin Kazan, Partizan Belgrad si Dunarea Calarasi, insa fara sa bifeze prea multe momente notabile.

Gabi Enache: "Sunt incarcat pozitiv"

Gabi Enache spune ca este pregatit pentru redebutul la Astra. El a acordat un interviu cotidianului Gazeta Sporturilor.

"La Astra am petrecut cea mai frumoasa perioada a carierei, iar asta nu se uita niciodata. E clubul unde am cucerit un titlu, o Cupa si o Supercupa, am acumulat experienta interna si internationala. Nu e la indemana oricui sa elimine Lyon si West Ham. Eu ma simt incarcat pozitiv prin intoarcerea la Astra, am o stare de spirit extraordinara", a spus Enache.

Enache inca vrea la nationala: "Nu stiu de ce am iesit din circuit"

Gabi Enache spune ca nu a renuntat la ideea de a juca pentru echipa nationala.

"Sper sa fac jocuri bune si sa reintru in atentia reprezentativei. N-am inteles de ce am iesit brusc din circuit. Am simtit o mare dezamagire si frustrare. Am inceput sa fiu convocat pe cand eram in mandatul trecut la Astra, am mai prins doar doua selectii cu Daum dupa ce am trecut la FCSB, apoi am fost pur si simplu abandonat, cu toate ca jucam constant", a mai spus Enache.

Enache, despre relatia cu Gigi Becali

Gabi Enache a vorbit si despre perioada in care a jucat la FCSB. El a fost una dintre "victimele" lui Gigi Becali, fiind criticat de mai multe ori de patron.

"Pe moment m-au deranjat interventiile patronului la adresa mea, dar cine ajunge la FCSB trebuie sa fie puternic pentru a trece peste astfel de momente. Eu am incercat sa imi vad de treaba mea si ca acele critici nu se justifica. Acum ma amuza episoadele cu Gigi Becali, dar imi pare rau pentru ce se intampla la club.

Nu mai e un secret legat de interventiile patronului. Stie toata lumea care e comportamentul lui. Nu este insa menirea mea sa-mi dau cu parerea. Spu doar ca o echipa ca Steaua, daca ar functiona normal, ar putea face lucruri excelente pe plan sportiv", a mai spus Enache.