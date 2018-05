Keseru, sezon fabulos in Bulgaria! A marcat din nou pentru Ludogorets si a ajuns la 26 de reusite

Keseru are o serie fantastica pentru Ludogorets.

Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a terminat a egalitate cu Levski Sofia, 2-2, sambata, pe teren propriu, in etapa a opta a fazei play-off a campionatului de fotbal al Bulgariei.

Keseru a deschis scorul in min. 5, din penalty, cealalta reusita a campioanei fiind autogolul lui Aymen Belaid (84). Pentru Levski au inscris Roman Prochazka (73) si Jerson Cabral (88).

Claudiu Keseru a jucat 71 de minute la Ludogoret, iar fundasul Cosmin Moti a fost integralist. La Levski, mijlocasul Nelut Rosu a jucat tot meciul, iar atacantul Sergiu Bus a fost suspendat pentru aceasta partida. Brazilianul Rivaldinho (ex-Dinamo) a intrat in min. 54 la oaspeti, iar portughezul Filipe Nascimento (ex-CFR Cluj, Dinamo) a ramas pe banca de rezerve.

Keseru are 10 goluri marcate in 8 meciuri din play-off, la care se adauga 16 goluri in 22 de etape in sezonul regulat, totalizand 26 de goluri in 30 de partide.

Ludogoret Razgrad ocupa primul loc, cu 86 puncte, urmata de TSKA Sofia, 75 puncte, Levski Sofia, 61 puncte, etc.