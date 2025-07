După ce a cucerit campionate în România (FCSB), Belgia (Anderlecht), Cehia (Slavia Praga) și China (Wuhan Three Towns), Stanciu a făcut pasul cel mare către Serie A. Liber de contract după despărțirea de saudiții de la Damac, căpitanul tricolorilor a fost convins de Dan Șucu să semneze cu Genoa.

Nicolae Stanciu, elogiat deja de presa italiană și de colegii de la Genoa



Stanciu a marcat două goluri la debutul pentru Genoa, în amicalul cu amatorii de la Fassa Calcio. Urmează amicale mult mai tari, cu Villarreal sau Rennes, iar în a doua parte a lunii august va lua startul în Serie A, cu meciul împotriva lui Lecce.



Deși nu a apucat să se remarce în tricoul celor de la Genoa, Stanciu este elogiat de presa italiană și considerat un atu veritabil pentru echipa lui Patrick Vieira.



"Mijlocașul și-a lăsat deja amprenta în vestiarul de la Genoa datorită carismei sale. Căpitanul naționalei României aduce multă experiență, dar și tehnică și creativitate", scrie Tuttomercatoweb despre Stanciu.



Cuvinte frumoase despre Stanciu are și Stefano Sabelli (32 de ani), fundașul celor de la Genoa, care a vorbit despre noul său coleg într-un interviu pentru La Repubblica.



"Stanciu are o experiență internațională semnificativă, e căpitanul României și un jucător de top. Am vorbit cu el despre ultima sa experiență din Arabia Saudită și sunt sigur că ne va ajuta din punct de vedere tehnic. E clar că va fi un fotbalist important", a spus Sabelli, care are peste 100 de meciuri la Genoa.

