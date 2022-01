Italienii l-au întrebat pe Răzvan Marin care este poziția lui reală. Răspuns sincer al jucătorului de la Cagliari

După ce înregistrase două victorii în ultimele trei meciuri, Cagliari a remizat pe teren propriu, duminică, împotriva Fiorentinei, scor 1-1, într-un meci contând pentru etapa a 23-a din Serie A.

Răzvan Marin e titulat incontestabil la Cagliari

Cu Răzvan Marin integralist, ambele formații au ratat câte un penalty, iar Cagliari a deschis scorul în minutul 47, prin Joao Pedro. Fiorentina a rămas în inferioritate numerică din minutul 65, când Odrizola a fost eliminat, însă Sottil a adus un punct pentru oaspeți grație reușitei din minutul 75.

În urma acestei remize, Cagliari rămâne pe loc retrogradabil, 18, cu doar 17 puncte acumulate în 23 de etape. În următoarea rundă, sarzii vor juca pe terenul Atalantei.

După meci, la interviuri a apărut și Răzvan Marin, care s-a arătat nemulțumit de remiză, având în vedere că formația sa a evoluat timp de aproape jumătate de oră în superioritate numerică: "Ne pare rău pentru că am început bine repriza a doua și puteam să înscriem. Apoi a urmat penalty-ul ratat de Joao, dar ăsta este fotbalul. Am încercat până la final, dar așa a decurs jocul și ne pare rău că nu am putut câștiga, mai ales că eram în avantaj".

Întrebat unde preferă să joace, în fața apărării sau într-o poziție ceva mai avansată la mijlocul terenului, Marin a spus: "Sunt la dispoziția antrenorului. Încerc mereu să dau 100% pe teren. De obicei mă simt mai bine la mijlocul terenului, dar sunt la dispoziția antrenorului".

Răzvan Marin a primit nota 6,5 după meciul cu Fiorentina, jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb remarcând că internaționalul român "a arătat calitate și a venit cu idei la mijlocul terenului".