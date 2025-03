Cristi Chivu a fost numit antrenor al 'cruciaților' în urmă cu o lună, perioadă în care a bifat o victorie, două remize și o înfrângere.

Italienii încă speră în revenirea lui Dennis Man

După un început de sezon în care reușea să fie decisiv pentru Parma, internaționalul român pare să treacă printr-o perioadă nefastă din punct de vedere al evoluțiilor, accidentarea suferită în iarnă punându-și amprenta asupra sa.

Totuși, jurnaliștii de la ParmaLive anunță că "mister Chivu trebuie să găsească soluții noi pentru a menține speranța vie. În particular, există un jucător care ar putea fi cheia finalului de sezon: Dennis Man. Atacantul român încă reprezintă cea mai importantă bijuterie a echipei.

Man poate fi cheia: când românul impresionează cu talentul său, Parma strălucește. Acum îi revine lui Chivu misiunea de a-l reactiva".

Sergej Barbarez l-a prezentat pe Dennis Man înainte de România - Bosnia



Cu trei zile înaintea meciului de la București, selecționerul Bosniei a ținut o prelegere la un curs pentru obținerea licenței UEFA Pro la care au participat aproximativ 20 de persoane, scrie Reprezentacija.



În prezentarea sa, Sergej Barbarez (53 de ani), selecționer al Bosniei din aprilie 2024 - prima experiență ca antrenor - a arătat cum l-a analizat pe Dennis Man înaintea meciului cu România.



În fișa lui Man prezentată pe un ecran din sală, Barbarez l-a descris astfel pe jucătorul de la Parma: "Extremă dreapta, jucător de picior stâng, viteză extremă. Excelent în situații unu contra unu. Are o medie de nouă driblinguri pe meci și are cele mai multe pase cheie din echipă. Îi place să intre în interior pentru a se folosi de piciorul său de bază, cel stâng. Are un șut excelent. Iresponsabil pe faza defensivă. Unul dintre cei mai buni jucători din lotul României".