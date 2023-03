Meciul a debutat cu golul marcat de Nyamsi, încă din minutul 5. A urcat un penalty obținut de gazde, la care Ionuț Radu a avut o intervenție salvatoare, reușind să apere în fața lui Diallo.

Scorul final a fost stabilit în minutul 85, de același Diallo. În urma acestui rezultat, echipa lui Ionuț Radu este pe locul 17, la un punct distanță de poziția care o păstrează în Ligue 1.

În etapa următoare, Auxerre are un meci important în cursa pentru evitarea retrogradării, cu Troyes, care se află pe locul 18, cu două puncte mai puțin. În Ligue 1 mai sunt de disputat zece etape, iar lider este PSG.

Ionuț Radu este convocat pentru primele meciuri din preliminariile pentru EURO 2024, cu Andorra și Belarus, alături de Robert Niță și Horațiu Moldovan.

???????? Andrei Radu, PENALTY BOSS ????

Après son arrêt providentiel devant Djiku, le portier d'Auxerre ferme la porte à Diallo et garde son équipe dans le match face à Strasbourg ! Encore et toujours, on avait prévenu #TeamAJA #RCSAAJA pic.twitter.com/5SKuN9g7bS