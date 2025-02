Ioan Becali așteaptă promovarea Pisei și negocierile pentru Marius Marin și Adrian Rus

Pisa, antrenată de fostul mare atacant Filippo Inzaghi, se află pe locul 2 în Serie B și este una dintre favoritele pentru promovarea directă în Serie A. În lot sunt trei români: Marius Marin, Adrian Rus și Olimpiu Moruțan. Primii doi evoluează constant în Serie B, în timp ce ultimul a revenit după o accidentare de lungă durată.



Ioan Becali anunță că sunt șanse importante ca Pisa să activeze clauza de transfer definitiv a lui Moruțan, iar Ankaragucu, formație de la care e împrumutat, ar urma să încaseze 3 milioane de euro.



În schimb, Marius Marin și Adrian Rus vor intra din vară în ultimul an de contract. Ioan Becali spune că vor urma negocieri cu Pisa la finalul sezonului și speră ca echipa românilor să promoveze.



"Marin joacă bine, iar Rus își face și el treaba. Ei doi și Moruțan sunt băieți care dau totul pentru echipă și cresc alături de grup.



Vom vedea. Marin mai are un an de contract. Moruțan poate fi transferat definitiv, cu siguranță, iar Rus mai are și el un an. Important este ca Pisa să încheie sezonul așa cum sperăm, iar apoi ne vom așeza la masă", a spus Ioan Becali, pentru La Nazione.

Cu 11 runde înainte de finalul sezonului, Sassuolo (62p) și Pisa (57p) sunt echipele care ocupă o poziție direct promovabilă în Serie A. Distanța față de locul 3, Spezia (50p), este una semnificativă.

Ioan Becali: "Dacă Moruțan va mai înscrie 3-4 goluri, cred că Pisa îl va transfera definitiv"



Moruțan a stat aproximativ 9 luni pe tușă după o accidentare gravă suferită la tendonul lui Ahile. Mijlocașul a ratat și convocarea în lotul României pentru EURO 2024, însă Pisa a riscat, iar în august l-a împrumutat pe Olimpiu de la formația turcă Ankaragucu pentru un sezon.

De la începutul lunii februarie, Pippo Inzaghi a început să îl arunce în luptă pe Moruțan, iar mijlocașul a marcat un gol în ultima etapă, la victoria Pisei cu Juve Stabia (3-1). Apreciat de antrenor, suporteri și chiar de jurnaliștii italieni, Olimpiu ar putea fi transferat definitiv de Pisa în această vară, spune agentul Ioan Becali.



"Suntem cu toții foarte fericiți pentru Moruțan. A marcat după aproape un an, ceea ce e incredibil. Se recuperează și va reveni la cea mai bună formă.



Olimpiu e un băiat bun și este plăcut de club și de coechipieri. Își dorește să răsplătească această încredere în cel mai bun mod posibil. Au fost luni grele pentru el, dar a respectat fiecare pas din procesul de recuperare.



Dacă va mai înscrie 3-4 goluri, cred că Pisa îl va transfera definitiv. Este un băiat inteligent, modest și respectat de toată lumea. Este și unul dintre jucătorii iubiți de fanii Pisei", a mai spus Ioan Becali.