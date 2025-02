Revenit din octombrie la prima echipă a lui Rangers, Ianis Hagi a început să joace meci de meci și să aibă evoluții consistente. Managerul Philippe Clement a declarat recent că internaționalul român se află în ultimele șase luni de contract, motiv pentru care ar putea părăsi gratis clubul în vară, dacă nu ajunge la o înțelegere privind prelungirea.

Ianis Hagi ar putea pleca gratis de la Rangers în vară



Presa scoțiană a dezvăluit în ultimele zile că Rangers a demarat negocierile cu Ianis Hagi pentru un nou contract, însă Football Insider 247 scrie că românul are "multiple alte oferte pe masă" în acest moment, fără a preciza numele cluburilor interesate.



Sursa citată precizează că Rangers nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere financiar, motiv pentru care scoțienii "se tem că îl poate pierde gratis pe Ianis Hagi în vară" și că nu îi vor putea propune un salariu comparabil cu celelalte oferte.

Ianis Hagi a avut un parcurs oscilant la Rangers. Scoțienii l-au transferat în ianuarie 2020 de la Genk, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior definitiv pentru 3,5 milioane de euro.

Ianis a avut prestații bune, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al lui Rangers în 2021, an în care a cucerit și titlul în Scoția, iar ulterior a jucat inclusiv în competițiile europene. Problemele au apărut la începutul lui 2022: o accidentare la genunchi l-a ținut departe de gazon timp de un an, a urmat împrumutul nereușit la Alaves și revenirea la Rangers.



În startul acestui sezon, Ianis Hagi nu intra în planurile lui Rangers din cauza unei clauze din contract care i-ar fi mărit salariul în cazul în care ar fi bifat încă un meci. A fost trimis la echipa secundă și exclus de pe lista UEFA, însă scoțienii au revenit asupra deciziei în octombrie, când l-au chemat sub comanda lui Philippe Clement și au ajuns la o înțelegere cu jucătorul privind clauza respectivă.



Playmaker-ul român a reînceput să evolueze constant, și-a trecut în cont 3 goluri și 5 pase decisive în campionatul Scoției, iar acum primește și vești bune. Rangers l-a inclus pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii din Europa League, iar acum vrea să îi propună prelungirea contractului.



Ianis Hagi, după ce Rangers a fost eliminată în optimile de finală din Cupa Scoției: "O situație inacceptabilă"

La finalul săptămânii trecute, Rangers a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Scoției după ce a pierdut pe teren propriu contra divizionarei secunde Queen's Park (0-1). Unicul gol al meciului a fost marcat de Sebastian Drozd, un fotbalist născut în Londra din părinți români. Drozd a acordat un interviu pentru Sport.ro în care a explicat trăirile de pe Ibrox.

Vineri, Ianis Hagi a apărut la conferința de presă premergătoare meciului de campionat dintre Hearts și Rangers, programat duminică, de la 14:00. Internaționalul român a vorbit despre cum s-au trăit la Rangers zilele de după eliminarea din Cupa Scoției.



"În fotbal treci și prin aceste momente prin care nu ți-ai dori să treci. În astfel de momente, cred că toată lumea trebuie să analizeze ce s-a întâmplat, mai întâi individual, iar ulterior colectiv.



Încă mai avem multe meciuri de jucat. În campionat, din punct de vedere matematic, lupta nu este încheiată. Atât timp cât încă sunt șanse, voi da totul. De asemenea, avem și Europa League, unde ne-am descurcat bine în acest sezon. Ca jucător al lui Rangers, când reprezinți acest club, nu contează dacă e meci oficial sau amical. Trebuie să pui tricoul pe tine și să reprezinți clubul în cel mai bun mod posibil. Fiecare jucător datorează acest lucru fanilor.



Am avut discuții cu staff-ul, cu jucătorii. Am reflectat asupra situației, am fost sinceri cu noi. Am înțeles cu toții că a fost o situație inacceptabilă. Acest club merge înainte și nu putem să rămânem în trecut. Trebuie să învățăm din înfrângeri, să rămânem uniți și să demonstrăm în viitor.



Este multă presiune. Nu e vorba numai de manager, ci de întregul grup. Cel mai bun răspuns al nostru ar fi să câștigăm duminică. Când câștigi, situația începe să se schimbe", a declarat Ianis Hagi.

După 25 de etape din sezonul regulat, Rangers se află pe locul secund în Scoția, la nu mai puțin de 13 puncte în spatele liderului Celtic.



În Europa League, Rangers este deja calificată în optimile de finală.