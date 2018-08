GOOOOOOL BICFALVI! International roman a inscris superb, cu un sut din voleu! VIDEO

Echipa lui Eric Bicfalvi a inceput rau sezonul.

Eric Bicfalvi continua evolutiile excelente in prima liga din Rusia. Dupa ce a marcat 8 goluri in sezonul trecut pentru Ural, cu toate ca nu joaca pe o pozitie avansata, Bicfalvi a marcat si unicul gol al echipei in primele 2 etape din actuala stagiune!

Bicfalvi a deschis scorul in partida cu Krasnodar de pe propriul teren, in minutul 6, cu o reluare din careu. Din pacate pentru Bicfalvi, cei de la Krasnodar au intors rezultatul prin reusitele lui Claesson (48) si Mamaev (89).

In prima etapa, Ural a pierdut tot pe propriul teren, 0-1 cu Anzhi.

Keseru a ratat penalty



Claudiu Keseru a ratat un penalty in meciul pierdut acasa de Ludogoret Razgrad, 0-1 cu Lokomotiv Plovdiv, in etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Bulgariei.

Keseru a ratat lovitura de la 11 metri in minutul 48. Atacantul a fost integralist, la fel ca fundasul Cosmin Moti, care a luat cartonas galben in minutul 34. Dragos Grigore nu a fost in lotul campioanei Bulgariei. Singurul gol a fost inscris in min. 86 de Filip Mihaljevic.