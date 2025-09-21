Echipa sa a obținut o remiză pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, iar Gheorghe Hagi a fost prezent la meci.

Ianis Hagi a jucat primul meci ca titular la Alanyaspor

Ianis Hagi nu a fost decisiv în meciul cu Bașakșehir, însă a fost aproape să marcheze după doar 15 minute, când l-a testat pe portarul advers cu un șut din afara careului.

Șutul internaționalului român a fost aproape să-l păcălească pe Sengezer, care a scăpat mingea printre picioare, însă, în cele din urmă, goalkeeper-ul a reușit să rezolve faza.

La meci a fost prezent și Gică Hagi, iar, imediat după ratarea lui Ianis, toate camerele au fost ațintite pe reacția ”Regelui”.

Ianis Hagi a rămas pe teren până în minutul 66, când a fost înlocuit cu Mouni, iar pentru prestația sa, Sofascore l-a notat cu 6,7 pe internaționalul român.

