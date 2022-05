George Pușcaș, jucătorul lunii aprilie! Prestații lăudabile după revenirea în fotbalul italian

Românul împrumutat pentru un sezon de la Reading a reușit să impresioneze în ultima lună în tricoul divizionarei secunde Pisa și a fost recompensat cu titlul de jucătoul lunii.

Opt goluri a marcat Pușcaț în cele 18 meciuri disputate în acest sezon, în cele 18 apariții în tricoul celor de la Pisa.

Cu patru goluri marcate în luna aprilie, Pușcaș a ajutat-o pe Pisa să se califice în semifinalele playoff-ului pentru promovarea în Serie A.

Congratulations to George Pușcaș on winning Pisa’s Player of the Month Award for April after scoring 4 goals in 6 games ???? #readingfc pic.twitter.com/8lEot7o3I9