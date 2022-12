Genoa s-a impus cu Sudtirol în etapa a 16-a din Serie B, scor 2-0. Introdus în teren în minutul 61, în locul lui Jagiello, George Pușcaș a deschis scorul patru minute mai târziu, rezultatul final fiind stabilit în minutul 90+3, de către Aramu.

Această victorie vine după trei înfrângeri și un rezultat de egalitate, iar Genoa a urcat pe locul patru în clasament, cu 26 de puncte. Lider detașat este Frosinone, cu 35 de puncte.

Goal George Pușcaș ????????⚽️!

His first of the season for Genoa! Puscas came on a few minutes before and scores an important goal for Alberto Gilardino's first game as a coach. Mutu's former teammate was with the Primavera previously.pic.twitter.com/iYpkjNDzEd