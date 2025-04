Daniel Paraschiv, fotbalistul celor de la Real Oviedo, a povestit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro cum a trăit pana de curent care a dat peste cap Spania.

Daniel Paraschiv: ”A fost puțin ciudat că nu știam ce se întâmplă!”

Fostul jucător de la Hermannstadt a mărturisit că nu s-a speriat atunci când Spania a rămas în beznă, dar a recunoscut că a fost îngrijorat pentru soția sa, care se află în România și nu mai știa nimic de el.

”Pentru mine nu a fost greu deloc, am avut liber. M-am dus pe la ora 16 în oraș pe jos, pentru că mașina era în garaj, iar garajul are poartă electrică și nu se deschidea. M-am dus puțin în mașină, mi-am încărcat telefonul, după am mers la un masaj, oamenii munceau, lumea era foarte relaxată, deși nu au mai întâlnit asemenea situație.

În primele ore a fost puțin ciudat că nu știam ce se întâmplă. Vorbeam la telefon cu soția, ea este în țară acum. Deodată mi s-au întrerupt semnalul și wifi-ul. Are ea o prietenă aici și i-a spus că e pană de curent și că s-ar putea să nu mai dea de mine câteva ore.

Eu nu eram disperat deloc, apă aveam, mâncare aveam. Am zis că în câteva zile se va rezolva. Lumea era liniștită, oamenii își plimbau câinii, făceau alergare, era o zi normală. Eu nu mă uit la știri. A venit un coleg pe la mine să îmi aducă o lanternă. Erau puțin stresați că au copil mic. A fost puțin ciudat, bine că nu m-am blocat într-un lift.

Eu nu am simțit nicio panică, la noi în oraș a fost liniștit. Mă gândeam ce o să se întâmple dacă va mai dura așa câteva zile. Am zis că o să pregătesc o trusă pentru situațiile de urgență. M-am panicat puțin când am văzut că s-a întâmplat și în Portugalia și o parte din Franța. Am fost puțin panicat pentru soția mea”, a povestit Daniel Paraschiv.

Daniel Paraschiv: ”Hermannstadt poate produce surpriza!”

Daniel Paraschiv a vorbit și despre calificarea celor de la Hermannstadt în finala Cupei României. Atacantul este convins că sibienii pot produce surpriza și pot pune mâinile pe trofeu.

”Le urmăresc aproape toate meciurile, am o relație foarte bună cu toți. Sper să câștige Cupa României. Îmi pare rău că nu au prins play-off-ul. Au arătat foarte bine pe final de sezon regulat și acum în play-out. Le țin pumnii, păcat că nu au drept de cupe europene. Într-un meci se poate întâmpla orice, pe CFR i-au mai bătut. Pot produce surpriza, mai ales când e vorba despre o finală”, a mai spus Paraschiv.