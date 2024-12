Florinel Coman, 6 milioane de euro! Anunț la jumătate de an după plecarea de la FCSB

Din acest motiv, pentru că nu are cele mai bune momente ale carierei, Florinel Coman are o cotă de piață de 6 milioane de euro din această lună decembrie, conform Transfermarkt. În vară, când încă era la FCSB, avea o cotă de piață cu un milion mai mult, de 7 milioane de euro.

În Liga Campionilor Asiei, echipa e pe 10 din 12, cu doar 4 puncte strânse în șase partide și cu șanse foarte mici de a ajunge în fazele eliminatorii ale competiției.



Florinel Coman, gol după patru luni



Zilele trecute, Florinel Coman a reușit să marcheze pentru Al-Gharafa după aproape patru luni. Fostul golgheter al celor de la FCSB a deschis scorul în deplasarea de la Al-Shahaniya, din 8 decembrie. În minutul 19, Coman a reușit să reia în poartă o minge centrată din corner.



Ultima oară când Florinel Coman reușise să marcheze pentru Al-Gharafa a fost în luna august, când acesta a bifat o ”dublă” în meciul cu Al-Rayyan.



Pentru Florinel Coman, acesta este al trilea gol de la transferul la Al-Gharafa. În 18 partide a reușit să bifeze și șase assist-uri, în toate competițiile. Fotbalistul român a transmis că se simte foarte bine în Qatar și nu are de gând să revină la FCSB.



Florinel Coman nu vrea la FCSB, se simte bine în Qatar



Mai mult, fotbalistul a mărturisit că este convins că și Darius Olaru va prinde un transfer în curând, o adevărată lovitură pe care ar încasa-o FCSB, în condițiile în care căpitanul roș-albaștrilor este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României.



”Nu există, eu nu am vorbit despre așa ceva, sunt bine, de abia am ajuns acolo, am 4-5 luni, așa că nu se pune problema. Eu am dat totul la fiecare echipă la care am fost.



Când nu am fost bine, m-am motivat să termin cum am început, adică foarte bine. Cu Viitorul, am luat campionatul, cu Steaua (n.r. FCSB), am luat campionatul. Am schimbat echipa, merg acolo să dau totul pentru ei. E clar că am un obiectiv. Am vorbit atunci cu dânsul, dar a fost o glumă, cum face dânsul, nimic mai mult.



Nu pică bine nici pentru mine la club. Mă uit pe net la Steaua (n.r. FCSB)”, a spus Coman.