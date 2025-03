Andrei Rațiu a înscris printr-o execuție de senzație în minutul 55. Rațiu a șutat perfect din afara careului și a trimis exact în vinclul porții lui Nyland. Cu 10 minute înainte de final, Sevilla a egalat prin golul lui Lukebakio.

Andrei Rațiu i-a uimit pe spanioli

La scurt timp după meci, jurnalistul Jonay Amaro a scris despre Rațiu că este ”foarte inteligent” și că este un jucător ”de mare calitate”, care poate schimba oricând soarta unui joc.

”Andrei Rațiu este un jucător foarte inteligent. Are o mare calitate în picioare pentru a face să explodeze jocul lui Rayo Vallecano. Din punct de vedere fizic, are un stil de a citi jocul care îl face să pară mai bun și mai infleuent în joc. Are calitate de o echipă de top, nu există niciun dubiu”, a spus Amaro pe plaforma X.com.

De altfel, Carlos Donate l-a numit pe Andrei Rațiu drept ”unul dintre jucătorii revelație” al sezonului.

”Andrei Rațiu este unul dintre jucătorrii revelație din acestt sezon. Jucătorul lui Rayo a jucat doar o partidă alături de prima echipă a lui Villarreal în 2019. Clubul deține încă 50% dintre drepturile sale, transferul său este necesar”, a scris jurnalistul Carlos Donate pe platforma X.com.

Barcelona, convinsă să îl transfere pe Andrei Rațiu

După meciul cu Sevilla, spaniolii de la madrid-barcelona.com au scris că Andrei Rațiu are șanse uriașe să semneze cu Barcelona în vară. Cei din conduceere catalanilor ar fi ajuns la un consens în privința românului, iar Hansi Flick și-ar fi dat acordul pentru transfer.

De altfel, ibericii au scris că Deco are o misiune clară pentru mercato de vară.

”Hansi Flick a dat undă verde posibilului transfer aal lui Andrei Rațiu, pentru care Barcelona va fi nevoită să neegocieze. În cadrul clubului se vorbește despre o sumă de transfer care poate ajunge până la 10 milioane de euro, însă catalanii pot spera și la mai puțin dacă vor include în afacere și un jucător cedat susb formă de împrumut la Rayo Vallecano. (...) Planul este clar la Barca: Să semneze un fundaș laterala de calibrul lui Andrei Rațiu și să îl împrumute pe Hector Fort. Acesta este planul pentru următorul sezon”.