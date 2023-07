Eric Bicfalvi ezită să semneze prelungirea contractuală și poate ajunge direct în cupele europene! ”Thor” poate fi protagonistul unui transfer-surpriză 

Mijlocașul român, conform publicațiilor de presă sportivă din Rusia, ezită să semneze prelungirea contractuală cu actuala echipă.

Înțelegerea este scadentă în vara lui 2024, iar presa din Azerbaijan a aflat că Bicfalvi poate semna cu altă formație în perioada următoare, astfel încât Ural să obțină o sumă de bani, mai ales că mijlocașul poate semna din iarnă cu oricine, când intră în ultimele șase luni.

Eric Bicfalvi poate ajunge la Sabah FK, echipă din Azerbaijan, care s-a interesat de situația pe care o are la Ural și în ce condiții ar putea fi transferat în actuala perioadă de mercato. Oricum, Bicfalvi nu duce lispă de oferte, el mai fiind dorit și de câteva formații din prima ligă rusă.

Eric Bicfalvi, interesant și pentru alte echipe din Rusia

El și-a format un nume important în Rusia, unde joacă din vara lui 2016, când a fost adus de Dinamo. Azerbaijan se numără printre campionatele bogate ale zonei, astfel că Eric Bicfalvi poate da încă o lovitură financiară în cazul în care Sabah FK va face o ofertă oficială care va fi acceptată, până la urmă, de rușii de la Ural.

După cum spuneam, Eric Bicfalvi joacă în Rusia din iulie 2016. A evoluat inițial, șase luni, la Tom Tomsk, iar ulterior a făcut pasul la Ural, la începutul anului următor.

• 8 goluri și 3 pase decisive a reușit Eric Bicfalvi la Ural în sezonul trecut, în 37 de apariții.

• Ural a terminat pe locul 11 campionatul precedent, la șase puncte de locurile de barajul de menținere în prima ligă.

Eric Bicfalvi a atras atenția cu un interviu despre Rusia

Eric Bicfalvi a făcut o afirmație controversată la începutul anului, din perspectiva războciului pe care Rusia îl duce în Ucraina. Într-un interviu în care a explicat pentru presa rusă de ce a ales să rămână în Rusia într-o perioadă în care țara sa susține Ucraina în războiul ilegal cu federația, jucătorul cu nouă meciuri în tricoul naționalei României a susținut că ”a devenit rus”.

”Am învățat câteva cuvinte și expresii în Ucraina. Dar limba este dificilă. M-a ajutat foarte mult să citesc cărți în limba rusă. Pentru că am rămas atâția ani în această țară, am devenit și eu rus.

Am primit oferte, dar am decis să rămân la Ural. Ultima oară, niște cluburi au încercat să profite de situația politică din jurul Rusiei și mi-au propus să îmi suspend contractul. Am refuzat. După aceea, nu m-au mai contactat.

De ce am refuzat? Din punctul meu de vedere, ar fi fost complet necinstit față de Ural. Sunt aici de șapte ani, dau totul pentru club și nu aș putea face așa ceva”, spunea Bicfalvi la începutul anului, în februarie.

Eric Bicfalvi, de la Dinamo în Rusia

În România, Bicfalvi jucat la Jiul Petroșani, FCSB și Gloria Buzău, iar apoi a avut o primă experiență în străinătate, la Volyn Lutsk (Ucraina, perioada 2012-2015). Mijlocașul ofensiv a fost golgheterul Ucrainei în sezonul 2014-2015, cu 17.

Ulterior, Bicfalvi a plecat la Liaoning FC, în China, unde a strâns 12 meciuri în jumătate de sezon. A urmat o scurtă experiență la Dinamo (februarie - iunie 2016) și plecarea în Rusia, unde s-a întors în 2016.