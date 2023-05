Edi Iordănescu a mai pierdut un tricolor! Florin Niță s-a accidentat și nu va juca în jocurile cu Kosovo și Elveția 

Florin Niță (35 ani) a ieșit accidentat la pauză în victoria lui Pardubice, 2-0, cu Jablonec, succes care-i asigură românului evitarea retrogradării directe.

La finalul meciului, antrenorul lui Pardubice a mărutirisit că portarul are nevoie de o investigație medicală și că a fost scos după primele 45 de minute din motive de prevenție.

„Niță va face o examinare completă și sper că va fi bine. Oricum, Markovič s-a descurcat excelent în repriza a doua cu Jablonec, a fost incredibil de greu și pentru el. Oricum, știm cum a mers până acum proiectul cu Niță în poartă și cât ne-a fost de folos”, a declarat Radoslav Kovac la finalul partidei.

Astfel, cel mai probabil, Florin Niță va rata meciurile României din preliminariile Campionatului European 2024, cu Kosovo și Elveția, de pe 16 și 19 iunie, de le 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Este a doua veste proastă pe care o primește Edward Iordănescu (44 ani), după ce Răzvan Marin (26 ani) a devenit indisponibil și el din cauza unei problemele medicale.

Florin Niță, criticat de antrenorul său etapa trecută

Românul a fost criticat după eșecul din etapa trecută cu Zlin, 1-2, când a ieșit prost pe centrare, iar adversarii au marcat. Eroare pe care Radoslav Kovac nu a trecut-o cu vederea și pentru care i-a aruncat reproșuri.

„La salariul regesc pe care îl câștigă, el nu avea voie să facă o asemenea greșeală”, a spus Radoslav Kovac.

Pardubice - Zlín 1:2

Hosté po obratu žijí! Rozhodla Nitova chyba.

Všechny momenty z utkání zde???? https://t.co/dkTIVxEa5T pic.twitter.com/gLAt1wHYxn — Deník Sport (@DenikSport) May 21, 2023

Ulterior, tehnicianul lui Pardubice a revenit la gânduri mai bune și a argumentat că l-a luat valul când i-a reproșat lui Florin Niță greșeala. Mai mult, antrenorul a ținut să evidențieze rolul important pe care-l are românul la echipă.

„Nu vreau să mă mai întorc la ceea ce am spus, dar e clar că nu am fost drept. N-a fost cea mai inspirată declarație. Nu-mi amintesc să fi spus ceva însă despre bani, pentru că nu îmi pasă de câștigurile altora. Am greșit și eu. Îl respect foarte mult pe Niță și îmi pare rău pentru ce am spus despre el.

S-a întâmplat, deși nu trebuia, dar știu cât de mult ne-a ajutat. A fost o eroare venită din lipsa de concentrare. Iar eu am vorbit la cald și sub presiunea mizei meciului. Presiunea e imensă, numai că nu aveam voie să vin la conferința de presă și să mă las pradă unor asemenea emoții. E o lecție din care am învățat toți!”, a spus Radoslav Kovac, după succesul cu Jablonec.