Scuze publice pentru Florin Niță. Antrenorul lui Pardubice și-a turnat cenușă în cap după declarațiile făcute

Pe 21 mai, Pardubice a pierdut în campionatul Cehiei contra ultimei clasate Zlin, scor 1-2, iar golul decisiv din minutul 86 a venit în urma unei erori a lui Florin Niță. Portarul român a sărit pe sub minge și i-a permis lui Antonin Fantis să înscrie.

Antrenorul lui Pardubice își prezintă scuzele după declarațiile făcute la adresa lui Florin Niță

După meci, antrenorul Radoslav Kovac l-a criticat public pe Florin Niță: "E plătit ca un rege aici, dar ne-a pierdut meciul. O nebunie absolută", au fost câteva dintre cuvintele folosite de tehnician.

Trei zile mai târziu, Kovac și-a schimbat discursul. Pardubice, cu Florin Niță titular, dar înlocuit la pauză din cauza unei accidentări, a învins Jablonec, scor 2-0, iar antrenorul și-a prezentat scuzele pentru declarațiile dure la adresa goalkeeper-ului român.

"Nu vreau să mă întorc foarte mult la ceea ce am spus, dar a fost total neinspirat din partea mea. Nu îmi aduc aminte sincer dacă am vorbit despre bani. Nu îmi pasă cât câștigă fiecare jucător. Pur și simplu nu am realizat, a fost o greșeală din partea mea.

Trebuie să fie o lecție învățată petru mine. S-a întâmplat, dar nu trebuie să se repete. Îl respect pe Flori foarte mult, știu cât de mult ne-a ajutat. A fost o greșeală din partea lui cauzată de lipsa de concentrare. Am fost sub o presiune imensă și nu trebuia ca la 10 minute după meci să mă prezint la interviu cu emoții atât de puternice. Îmi prezint scuzele pentru ceea ce m spus. Presiunea este uriașă, însă asta nu mă scuză", a spus Radoslav Kovac, potrivit iSport.

Ce spunea Radoslav Kovac despre Florin Niță după gafa portarului

Radoslav Kovac, antrenorul lui Pardubice, nu l-a menajat deloc pe Niță la conferința de presă de după meciul cu Zlin. Tehnicianul a spus că gafa portarului este de neînțeles și a adus în discuție "salariul de rege" pe care goalkeeper-ul împrumutat de la Sparta Praga îl încasează.

"Florin a făcut o greșeală uriașă, absolut groaznică pentru mine. Știm că ne-a ajutat de multe ori, dar o greșeala precum cea din minutul 86 se pedepsește. A apărat două penalty-uri la Brno și a câștigat meciul, însă acum el ni l-a pierdut. Trebuie să o spunem.

Nu pot să explic deloc ce s-a întâmplat acolo. A fost o nebunie absolută. Nu știu ce i-a trecut prin cap. A fost un cadou acel gol și am readus-o pe Zlnic în meci.

Se întâmplă greșel, așa e fotbalul, dar un jucător atât de experimentat precum Florin să o facă... e aici să prindă mingea, e plătit ca un rege pentru asta!", a spus Radoslav Kovac, potrivit Sportky.