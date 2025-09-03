În ultimele luni, internaționalul român a fost ofertat de Legia Varșovia, echipa preluată în această vară de Edi Iordănescu, Maccabi Tel Aviv sau Fatih Karagumruk.

Ianis Hagi ar fi semnat deja cu Alanyaspor! Pancu: ”Akdag mi-a zis că e aproape sigur!”

Ianis Hagi a ales Turcia, campionatul în care tatăl său a scris istorie cu Galatasaray, însă nu la Fatih Karagumruk, ci la Alanyaspor, unde va fi coleg cu internaționalul român U21, Umit Akdag. Tot fundașul României U21 i-a dezvăluit lui Daniel Pancu, fostul selecționer al reprezentativei de tineret, faptul că Ianis Hagi a semnat deja cu Alanyaspor.

”Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur”, a spus Daniel Pancu, potrivit GSP.

Daniel Pancu: ”Lui Ianis Hagi o să îi fie greu în Turcia!”

Pancu este de părere că lui Ianis Hagi nu îi va fi ușor la Alanyaspor, în primul rând pentru că liga turcă este mai dificilă decât campionatul Scoției, dar și pentru că Alanyaspor nu este o echipă cu pretenții în Turcia.

”O să-i fie greu în Turcia. Alanyaspor joacă 3-4-2-1, îl prinde sistemul, joacă în atac oriunde în afară de atacant central, joacă stânga, dreapta. E o echipă de mijlocul clasamentului, mai mult nu poate, un campionat mult mai bun decât cel al Scoției, mult mai bun, fără discuție, doar că trebuie văzut cum se descurcă la o echipă mică.

Se schimbă mult datele problemei, abordarea, colegii, una e să joci la Rangers sau la echipa națională cu jucători foarte valoroși lângă tine, una e să ai doar fotbaliști valoroși pe lângă tine. Trebuie să te adaptezi tu la ei, nu invers.

Campionatul energic, fizic. Alanya e Alaves de Spania, unde el a mai jucat și nu i-a fost ușor. Pe de altă parte, poate avea evoluții foarte bune și să ajungă la o forță a campionatului”, a mai spus Pancu.

