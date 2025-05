Deși sezonul s-a încheiat cu un eșec colectiv, prestațiile individuale ale atacantului român au fost remarcate: 7 goluri și 8 pase decisive în 35 de meciuri oficiale.



Fostul jucător de la Dinamo, FCSB și Club Brugge a devenit o țintă pentru mai multe cluburi, iar presa din Turcia scrie că există interes concret din Superlig și din Arabia Saudită, deși numele echipelor nu a fost făcut public. Totuși, Rotariu nu exclude o revenire în eșalonul de elită al Turciei, acolo unde și-a făcut debutul în sezonul trecut.



Dorin Rotariu, dorit din nou în Turcia!



După un episod eșuat la FCSB și mai multe aventuri în Belgia, Bulgaria, Olanda, Kazahstan și Grecia, Dorin Rotariu pare hotărât să continue în străinătate.



„Sunt în România acum, sunt bine. Deocamdată sunt liber de contract. A fost o experiență bună pentru mine, am fost pentru prima dată în Turcia. Mi-a plăcut și sper să găsesc o echipă acolo. Am câteva oferte. A fost un sezon destul de greu pentru că se cereau rezultate, s-au schimbat antrenori, jucători, a fost așa o mică criză de răbdare. Aș vrea să continui în Turcia, mi-a plăcut acolo.



(n.r. despre fotbalul din Superliga) Am urmărit. Au avut rezultate bune cei de la FCSB, nu au pierdut. În play-off dacă aduni puncte și nu pierzi, nu ai cum să nu fii pe primul loc. Joacă cele mai bune echipe între ele. Steaua (n.r. FCSB) are o echipă bună, jucători buni, deci merita să fie campioană. (n.r. dacă l-a căutat Mircea Lucescu) Nu, nu. Nu am fost contactat de nimeni. Naționala rămâne un obiectiv pentru mine, mereu a fost, 100%. Mi-am dorit întotdeauna să fiu în lot", a spus Dorin Rotariu la Sportpesurse.



În vârstă de 29 de ani, cota sa de piață se învârte în jurul a 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt.