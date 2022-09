Internaționalul român a început partida din postura de rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 55, în locul lui Camara. Al doilea fotbalist tricolor al echipei, Valentin Mihăilă, s-a accidentat etapa trecută și va lipsi o perioadă lungă de timp.

Dennis Man a marcat al treilea gol al echipei în minutul 66 și a primit nota 7 după prestația solidă din meci. "Imediat cum a intrat, a irosit un contraatac, dar apoi a compensat cu un gol măreț", au scris cei de la Tuttomercatoweb.

Pentru Dennis Man este al doilea gol marcat în primele șapte meciuri jucate în acest sezon. Extrema punctase și în prima etapă, la meciul cu Bari, scor 2-2. După șase etape disputate în Serie B, Parma ocupă locul 6, cu 9 puncte.

Dennis Man stepping up as Mihaila got injured last game securing the win for Parma (3-1 vs Ascoli) with this amazing solo goal @RoFtbl @FootRoumain pic.twitter.com/uABaHH1wWI