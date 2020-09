Prima reactie a lui Sumudica dupa ce arabii au anuntat negocierile cu ALT CLUB! Ce a spus antrenorul lui Gaziantep

Marius Sumudica a vorbit despre zvonurile aparute in presa din Arabia Saudita.

Presa din Orientul Mijlociu a anuntat astazi ca Marius Sumudica s-ar afla in negocieri avansate cu Al-Wehda, club aflat pe locul 4 in prima liga din Arabia Saudita.

Antrenorul lui Gaziantep a vorbit recent despre zvonurile aparute si nu a negat posibilitatea de a pleca de la echipa.

"V-am mai spus ca oferte exista mereu cand sunt rezultate. Eu am contract cu o echipa la care tin. Dar, stii cum e, niciodata sa nu spui niciodata", a spus Sumudica intr-o interventie telefonica la Digi Sport.

Sumudica a reusit sa o duca pe Gaziantep pe locul 8 in clasamentul primei ligi din Turcia in sezonul trecut, in contextul in care clubul sau promovase recent in Super Lig.