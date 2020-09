BREAKING NEWS | 'Sumudica e in negocieri avansate si ar putea semna in curand!' Anunt bomba: la ce echipa e asteptat

Marius Sumudica (49 de ani) este in negocieri avansate cu o echipa si ar putea sa o paraseasca pe Gaziantep.

Antrenorul roman o pregateste pe Gaziantep din 2019 si ar putea sa paraseasca Turcia, in ciuda faptului ca mai are un an de contract cu actuala echipa.

Potrivit jurnalistului Ahmed Al-Ajilan, care citeaza Al Jazeera, Sumudica este in negocieri avansate cu Al Wahda (Emiratele Arabe Unite) si are sanse mari sa fie antrenorul echipei din sezonul viitor.

مصادر "الجزيرة" #الوحدة في مفاوضات متقدمة مع مدرب #الشباب السابق الروماني سوموديكا للتعاقد معه لتدريب الفريق الموسم المقبل . @ahmad2man pic.twitter.com/BUI4235sHK — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) September 4, 2020

Al Wahda si-a incheiat deja contractul cu antrenorul uruguayan Daneil Carreno, la jumatatea lunii august, dupa ce rezultatele echipei nu au fost favorabile, iar acum este asteptata sosirea lui Marius Sumudica.

Sumudica nu ar fi la prima experienta in Emirate. Romanul a mai pregatit-o pe Al Shaab in perioada decembrie 2012 - decembrie 2013.

In Emiratele Arabe Unite, Sumudica se va duela cu Laurentiu Reghecampf, care este antrenorul lui Al Wasl.

Al Wahda a incheiat sezonul trecut pe locul 4, cu 35 de puncte. Patru titluri de campioana are Al Wahda in Emirate, ultimul titlu fiind cucerit in 2010.