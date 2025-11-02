VIDEO Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate

Cum s-a bucurat singur-singurel după golul &icirc;nscris un tricolor din străinătate Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fază bizară cu un fotbalist român în prim-plan.

TAGS:
Marius CorbuMihail MarinescuEthnikos AchnasPieros Sotiriouapoel nicosia

Mijlocaşul român Marius Corbu a marcat un gol pentru APOEL Nicosia, care a învins-o pe Ethnikos Achnas cu scorul de 4-1, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Ciprului.

Fostul internaţional de tineret a înscris ultimul gol al meciului (90+2).

Pentru APOEL au mai înscris Konstantino Laifis (54) şi Pieros Sotiriou (66, 74 - penalty), în timp ce golul de onoare al oaspeţilor a fost semnat de Nicolas Andereggen (16).

Corbu a fost introdus pe teren în minutul 63, acesta fiind al treilea gol marcat în 9 partide în acest sezon.

Ethnikos a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Richard Ofori (86).

Mijlocaşul român Mihail Marinescu a fost introdus la oaspeţi în minutul 90+3, informează Agerpres.

În clasament, pe primul loc se află Omonia Nicosia, cu 22 de puncte, urmată de APOEL, 20 puncte, de Aris Limassol, 20 puncte, campioana FC Pafos, 18 puncte (un joc mai puţin) etc.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima &icirc;nt&acirc;lnire din istorie &icirc;n Superligă, Mihai Teja e &rdquo;nașul&rdquo; lui Adi Mihalcea
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima întâlnire din istorie în Superligă, Mihai Teja e ”nașul” lui Adi Mihalcea
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Olaru, puțin șmecher? Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Dinamo bate pe Steaua și &icirc;ncheie pe locul 1!
Dinamo bate pe Steaua și încheie pe locul 1!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: N-a vrut nici el să vină

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: "N-a vrut nici el să vină"

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"



Recomandarile redactiei
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Olaru, puțin șmecher? Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick
Gigi Becali a trecut la următorul nivel: E prima dată c&acirc;nd fac asta &icirc;n timpul meciului
Gigi Becali a trecut la următorul nivel: "E prima dată când fac asta în timpul meciului"
Rapid și Dinamo: cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist a portarului Emilian Dolha, spuse la Poveștile Sport.ro
Rapid și Dinamo: cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist a portarului Emilian Dolha, spuse la Poveștile Sport.ro
Alte subiecte de interes
Duel rom&acirc;nesc &icirc;n play-off-ul pentru optimile de finală din Conference League!
Duel românesc în play-off-ul pentru optimile de finală din Conference League!
Cine sunt cei patru fotbaliști rom&acirc;ni calificați &icirc;n primăvara europeană din Conference League. &rdquo;History makers!&rdquo;
Cine sunt cei patru fotbaliști români calificați în primăvara europeană din Conference League. ”History makers!”
Primul meci și primul gol la campioana Ciprului pentru tricolor!&nbsp;Reușită spectaculoasă, la vinclu
Primul meci și primul gol la campioana Ciprului pentru tricolor! Reușită spectaculoasă, la vinclu
Coffee break: Florin Bratu, OUT de la Karmiotissa! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu antrenorul rom&acirc;n după ultima etapă din Cipru
Coffee break: Florin Bratu, OUT de la Karmiotissa! Ce s-a întâmplat cu antrenorul român după ultima etapă din Cipru
Capăt de drum &icirc;n Champions League pentru Petrocub H&icirc;ncești! Campioana Moldovei continuă &icirc;nsă &icirc;n Europa League
Capăt de drum în Champions League pentru Petrocub Hîncești! Campioana Moldovei continuă însă în Europa League
Nu e George Pușcaș! Clubul a preferat un atacant de 37 de ani &icirc;n detrimentul rom&acirc;nului
Nu e George Pușcaș! Clubul a preferat un atacant de 37 de ani în detrimentul românului
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!