Mijlocaşul român Marius Corbu a marcat un gol pentru APOEL Nicosia, care a învins-o pe Ethnikos Achnas cu scorul de 4-1, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Ciprului.

Pentru APOEL au mai înscris Konstantino Laifis (54) şi Pieros Sotiriou (66, 74 - penalty), în timp ce golul de onoare al oaspeţilor a fost semnat de Nicolas Andereggen (16).

Corbu a fost introdus pe teren în minutul 63, acesta fiind al treilea gol marcat în 9 partide în acest sezon.

Ethnikos a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Richard Ofori (86).

Mijlocaşul român Mihail Marinescu a fost introdus la oaspeţi în minutul 90+3, informează Agerpres.

În clasament, pe primul loc se află Omonia Nicosia, cu 22 de puncte, urmată de APOEL, 20 puncte, de Aris Limassol, 20 puncte, campioana FC Pafos, 18 puncte (un joc mai puţin) etc.

