Internaționalul român a susținut o conferință de presă înainte de antrenamentul naționalei de duminică. Selecționata lui Mircea Lucescu se află în cantonament la Mogoșoaia în vederea pregătirii pentru cele două meciuri din luna iunie: cu Austria și Cipru.



Reacția lui Nicolae Stanciu după ce a semnat cu Genoa



Stanciu a vorbit, printre altele, și despre transferul său la Genoa. Cotat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul a ajuns liber de contract la echipa patronată de Dan Șucu după ce s-a despărțit de Damac FC, club din primul eșalon al Arabiei Saudite.



”Da, discutasem de mai mult timp (n.r. cu cei de la Genoa). Sunt bucuros că astăzi s-a oficializat. Am venit cu un vibe mult, după ce am plecat de la Damac. Am reușit acolo și ne-am salvat de la retrogradare.



Știam de ea, de prezentare. Normal că mi-a plăcut. Nu a întârziat nimic. Puteam să semnez până în septembrie”, a spus Nicolae Stanciu în cadrul unei conferințe de presă.



Italienii au reacționat imediat cu un mesaj în limba română după transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa



Anunțul celor de la Genoa cu privire la mutarea lui Stanciu pe ”Stadio Luigi Ferraris” a venit duminică după-amiază, urmat și de un mesaj în limba română publicat de club pe rețelele social media.



”Din România cu dragoste!”, a scris Genoa pe Instagram.



Cum arată comunicatul oficial al clubului



”Genoa CFC anunță că Nicolae Stanciu va fi noul jucător al echipei rossoblu începând cu 1 iulie. Căpitanul echipei naționale de seniori a României pentru care a adunat 81 de apariții și 15 goluri se laudă cu 545 de apariții și 108 goluri în cariera sa.



Stanciu, câștigător a 14 titluri în perioadele sale în România, Belgia, Republica Cehă și China, a fost desemnat Fotbalistul Anului Român în 2022.



Bine ai venit la Genova, Nicolae!”, se arată în comunicatul emis de Nicolae Stanciu.