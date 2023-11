Constantin Gâlcă, antrenorul român al lui Radomiak Radom, va fi dat afară, anunță jurnalistul polonez Szymon Janczyk.

Discuțiile pentru rezilierea contractului sunt în toi, dar pînă pe 1 decembrie va fi instalat noul tehnician, Maciej Kedziorek.

Radomiak se află pe locul 8 în Ekstraklasa, după 15 etape disputate, la 10 puncte de podium și de cupele europene.

Românul a criticat conducerea clubului

"Adevărul este că trebuie să recuperăm jucătorii accidentanți. Îmi pare rău să spun asta fanilor, dar avem un lot redus, cu puține variante. Am venit aici într-o perioadă dificilă și am primit o promisiune din partea clubului că totul se va schimba. Am cerut susținere, însă nu am primit-o. Mi-aș dori să spun că totul este bine, însă nu pot.

Mi s-a promis că multe lucruri se vor schimba, însă nu s-a schimbat nimic. Nu știu care este rețeta pentru a ne îmbunătăți. Ce mi s-a promis nu s-a realizat. Dacă știam că așa va fi, probabil părăseam clubul", spunea Costel Gâlcă în octombrie, după 0-3 cu campioana Rakow, meci în care Bogdan Racovițan a marcat atunci primele două goluri.

Cariera lui Costel Gâlcă

De-a lungul carierei sale de antrenor, fostul internațional Costel Gâlcă a antrenat UD Almeria B, România U17, FCSB, Espanyol, Al Taawoun, Al Fayha, Velje BK, Al Hazem și Radomiak Radom.

Antrenorul a câștigat cu gruparea roș-albastră trei trofee: campionatul (2014/15), Cupa României (2014/15) și Cupa Ligii (2014/15). De asemenea, Costel Gâlcă și-a mai trecut în CV liga secundă din Danemarca cu Velje (2019/20).