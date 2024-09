Lăudat pentru prestațiile sale din ultima vreme, Andrei Rațiu ar putea prinde transferul carierei după ce a devenit titular la Rayo Vallecano pe postul de fundaș dreapta. Jurnaliștii spanioli de la Marca scriu că românul ”progresează constant” și este monitorizat de gruparea de pe Wanda Metropolitano, dar și de Villareal.

"Submarinul galeben", formație la care a crescut, deține 50% din drepturile jucătorului, însă are și jucătorii valoroși pe postul de fundaș dreapta, astfel că Andrei Rațiu este considerat drept "o întărire de lux".

"Villarreal l-a crescut pe Rațiu, iar în prezent încă deține 50% din drepturi. Este o situație de win-win pentru ei, întrucât pot împărți suma pe care ar obține-o Rayo Vallecano de pe urma transferului sau ar putea să plătească mai puțin dacă ar vrea să-l aducă. Marcelino deja îi are în lot pe Kiko Femenia și Juan Foyth, iar transferul lui Rațiu ar fi o întărire de lux, întrucât este un fotbalist care merită apreciat, în toate sensurile", au scris jurnaliștii de la Marca.

Sfatul lui Cosmin Contra pentru Andrei Rațiu

Fostul selecționer, care a evoluat și la Atletico Madrid, a explicat ce mai trebuie să facă Andrei Rațiu pentru a evolua.

"Cu toţii ne bucurăm că Andrei Raţiu are aceste evoluţii în Spania. Eu am zis-o dintotdeauna: când jucătorii noștri vor prinde minute în campionatele puternice, faţa naţionalei se va schimba. Este important ca ei să evolueze împotriva unor adversari puternici.

Raţiu are un potenţial enorm, dar mai are mult de tras. Eu ştiu ce zic, am jucat în Spania, trebuie să rămâi concentrat la fiecare meci.

O spun încă o dată: e crucial ca fotbaliştii noștri să joace, să-şi găsească un loc de titular, fie că e Spania, Anglia, Germania sau Italia. Doar așa pot creşte în valoare", a spus Cosmin Contra, potrivit Sport pe Surse.