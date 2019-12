Ce-i mai place nuca de cocos! :) Arde nisipul sub ea! Ce jucator din Romania a pus mana pe psihiatra care ar lua mintile oricarui barbat

Alex Cretu (27 de ani) e unul dintre jucatorii favoriti de-ai lui Becali. N-a ajuns insa niciodata la FCSB.

Fotbalistul era considerat urmasul lui Vlad Chiriches de stelisti. Iasul nu l-a lasat sa plece, apoi Becali si-a pierdut interesul. Alex a semnat in cele din urma cu Olimpija Ljubljana, de unde a trecut in 2018 la Maribor.



Cretu si iubita lui, Adelina, au pus internetul pe refresh cu imaginile din vacanta pe care o petrec in Maldive. Medic psihiatru, Adelina putea sa aleaga oricand o cariera de model daca e sa ne luam dupa imaginile de mai jos. :)