Caz bizar! La doar 28 de ani, fostul portar al Universității Craiova a ajuns să joace la o formație turcă din Germania

Născut la Balș, Dică evoluează în prezent în Germania, la formația Turk Gucu Hanau, o echipă fondată de comunitatea turcă din orașul Hanau, aflat lângă Frankfurt.

Cristian Dică joacă acum la o formație turcă din Germania

Portarul român a ajuns la începutul acestui an la clubul german, liber de contract, după ce a jucat la formații din ligile inferioare din România, precum CS U Craiova II, ACSO Filiași și Viitorul Târgu Jiu. Dică a fost crescut de Universitatea Craiova, însă nu a apucat să debuteze în prima echipă a oltenilor.

Noua sa formație, Turk Gucu Hanau 1979 e.V., activează în Gruppenliga Frankfurt-Ost, al șaptelea eșalon al fotbalului german. Echipa este formată din jucători de mai multe naționalități, dar are o identitate puternic turcească, fiind sprijinită de diaspora din zonă.

