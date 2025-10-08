Caz bizar! La doar 28 de ani, fostul portar al Universității Craiova a ajuns să joace la o formație turcă din Germania

Caz bizar! La doar 28 de ani, fostul portar al Universității Craiova a ajuns să joace la o formație turcă din Germania
Cristian Dică (28 de ani), fost portar al echipei secunde a Universității Craiova, a luat o decizie surprinzătoare în carieră.

Născut la Balș, Dică evoluează în prezent în Germania, la formația Turk Gucu Hanau, o echipă fondată de comunitatea turcă din orașul Hanau, aflat lângă Frankfurt.

Portarul român a ajuns la începutul acestui an la clubul german, liber de contract, după ce a jucat la formații din ligile inferioare din România, precum CS U Craiova II, ACSO Filiași și Viitorul Târgu Jiu. Dică a fost crescut de Universitatea Craiova, însă nu a apucat să debuteze în prima echipă a oltenilor.

Noua sa formație, Turk Gucu Hanau 1979 e.V., activează în Gruppenliga Frankfurt-Ost, al șaptelea eșalon al fotbalului german. Echipa este formată din jucători de mai multe naționalități, dar are o identitate puternic turcească, fiind sprijinită de diaspora din zonă.

Cristian Dică este coleg cu trei moldoveni

În lotul lui Turk Gucu se află și trei fotbaliști din Republica Moldova. Printre aceștia se regăsesc doi și cu cetățenie română: Mihail Bolun și Vadim Arama, dar și Victor Gonta, singurul moldovean „pur sânge”. Dică este titular în poarta formației germane și a bifat deja mai multe meciuri în acest sezon.

Echipa din Hanau se zbate în jumătatea inferioară a clasamentului și ocupă locul 15, având un start modest de campionat, cu doar 3 victorii, un egal și 7 înfrângeri după 11 etape.

