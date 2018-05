Marius Sumudica PLEACA de la Kayserispor! Reactia antrenorului: "Nu mai avea sens sa continuam!"

Marius Sumudica s-a certat cu conducerea clubului si a plecat de la Kayserispor.

Rezultatele proaste din anul calendaristic 2018 i-au fost fatale lui Marius Sumudica la Kayserispor! Antrenorul roman s-a despartit de Kayseri cu doar o etapa inainte de finalul sezonului. Cei de la Kayseri au anuntat ca decizia a fost luata din cauza unor diferente de opinii intre Sumudica si conducerea clubului. Despartirea s-a produs de comun acord.

"Ca rezultat al unui schimb de opinii cu domnul Sumudica, am decis sa o luam pe drumuri separate, decizia fiind una de comun acord. Ii multumim pentru serviciile aduse clubului Kayserispor" a anuntat clubul turc pe site-ul oficial.

Kayserispor este pe locul 9 in clasament cu 44 de puncte si a pierdut ultimele 4 meciuri consecutive. In 2018, Kayserispor a castigat doar 5 partide din 21.

"Nu avea sens sa mai continuam. Asa este mai bine pentru toata lumea. Le multumesc foarte mult suporterilor care ne au ajutat sa ne aflam pe o pozitie la care nimeni nu spera dupa ce doi ani echipa a fost la retrogradare. Presedintele mi-a spus ca lotul va ramane cam la fel si acest lucru nu anunta ceva bun pentru sezonul urmator. Vom ramane prieteni, dar atat. Am simtit ca nu mai puteam controla echipa, iar asta nu e din vina mea. Cel putin asa consider eu" a spus Marius Sumudica la Digi Sport.

Marius Sumudica ar putea reveni in Liga 1 din sezonul urmator fiind dorit de CFR Cluj in cazul in care Dan Petrescu decide sa plece. Sumudica era ultimul antrenor strain ramas in prima liga din Turcia.