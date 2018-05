"Adineauri am vorbit cu el". ULTIMA ORA: oferta pentru Sumudica! Ce planuri are antrenorul

Marius Sumudica a primit o oferta de a antrena in Arabia Saudita, dar e tentat sa ramana cel putin pentru inca un an in Turcia.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Sumudica a avut o prima jumatate de sezon entuziasmanta cu turcii de la Kayseri, dar acum echipa lui sufera. Chiar si asa, baskanii sunt multumiti de el, iar acesta e dornic sa isi duca intelegerea pana la capat.

Florin Lovin, impresarul lui Marius Sumudica, a spus ca antrenorul a primit o oferta concreta din Arabia Saudita.

"Sumudica are contract pentru inca un an la Kayseri. Aveam discutii cu o echipa din Arbia Saudita, dar el a zis ca e multumit acolo, in Turcia, ca e apreciat. Lumea te judeca dupa prezent, nu dupa trecut, insa mi-am dat seama ca in lumea fotbalului, in special in ultimele luni, de cand sunt impresar, orice este posibil", a spus Florin Lovin la Telekom.