BREAKING NEWS: Sumudica, in mijlocul unui scandal URIAS! Gestul prin care i-a infuriat pe fani si anuntul despre plecare

Marius Sumudica are din nou probleme in Turcia!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

De aceasta data, cu propriii sai fani de la Kayseri! Sumudica i-a suparat pe turci dupa ce a pozat la fel cum o fac suporterii lui Besiktas (foto)! Antrenorul roman sustine ca a cazut intr-o capcana si ca nu cunostea semnificatia gestului sau.

"Nu stiu ce mascote au toate echipele din Turcia, ce simboluri au, nu e treaba mea sa stiu asta. Am cazut intr-o capcana, imi cer scuze", a spus Sumudica.

Romanul a lasat de inteles ca s-ar putea desparti de Kayseri in aceasta vara si dezvaluie ca a refuzat in acest sezon doua oferte excelente.

"Nu stiu daca voi fi aici sezonul viitor. Urmeaza ultimul nostru meci acasa. Vreau sa ne luam ramas-bun de la suporteri cu un rezultat bun. As fi putut sa plec din Turcia, am primit doua oferte foarte bune, dar am ramas si cred ca am avut un sezon bun".