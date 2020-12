BREAKING NEWS | Ianis Hagi, la un pas sa revina in Serie A! "Steven Gerrard nu il mai vede!" Ce echipa vrea sa il transfere inca din aceasta iarna

Viitorul lui Ianis Hagi in Scotia incepe sa fie pus din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii.

Dupa ce in urma cu cateva zile s-a vorbt despre un interes al lui Basaksehir pentru mijlocasul roman, acum, jurnalistii italieni spun ca Sampdoria a intrat in cursa pentru semnatura lui Ianis.

Romanul nu mai beneficiaza de aceeasi incredere din partea lui Steven Gerrard si oficialii clubului genovez vor sa profite de aceasta situatie.

"Un fiu al artei pentru Sampdoria. Numele lui Ianis Hagi, fiul tanar si talentat al legendarului Gheorghe Hagi, a intrat in atentia lui Massimo Ferrero.

Fotbalistul se afla in prezent la Glasgow Rangers, dar Steven Gerrard nu pare sa-l vada prea mult.

A strans 20 de aparitii, pana acum, in campionat, Europa League si in calificarile competitiei europene, pe langa meciurile de la nationala. Multe dintre acestea, insa, au venit din postura de rezera. In ciuda tuturor, romanul a reusit 8 pase decisive si 2 goluri", scriu genovezii de la clubdoria46.it.

Italienii continua cu o analiza asupra jocului pe care il are Ianis Hagi si a posturilor pe care poate sa evolueze si, in final, vorbesc despre posibilul pret pe care trebuie sa il plateasca clubul:

"Pret? Potrivit transfermarket.it, 4 milioane si jumatate de euro. Nu este o cifra excesiva, care ar permite Sampdoriei sa puna mana pe Ianis Hagi in urmatoarea fereastra de transferuri", mai scriu italienii.