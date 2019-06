Belodedici intervine in scandalul FCSB - CSA! "Generalii au fugit cu buzunarele pline si i-au dat echipa lui Becali" Ce spune de proiectul CSA Steaua!

Belodedici a vorbit despre conflictul dintre FCSB si CSA Steaua.

Miodrag Belodedici a vorbit intr-un interviu oferit pentru Fanatik despre conflictul dintre FCSB si CSA Steaua. Fostul mare international roman si-a adus aminte de momentul in care Gigi Becali a preluat echipa de la Armata.

Belodedici: "Toti generalii au fugit cu buzunarele pline"

"L-au adus pe Gigi si i-au dat echipa pur si simplu. Nici macar nu i-au vandut-o, nici macar nu au facut acte ok! Si apoi toti generalii aceia au fugit cu buzunarele pline. Despre asta e vorba. I-au dat echipa lui Gigi si au disparut toti! Nici macar nu au privatizat-o. Ia echipa si fa ce vrei cu ea, i-au spus. Iar dupa cativa ani si-au amintit de Becali si l-au chemat la tribunal. Asta e realitatea, de fapt", a spus Belodedici pentru Fanatik.

"Eu spun ce am vazut si ce am simtit"

Intrebat daca este de partea lui Gigi Becali in acest conflict, Miodrag Belodedici a spus ca vorbeste numai despre ce a trait in acel moment. Mai mult, el spune ca generalii din acea perioada nu erau interesati de fotbal.

"Nu sunt decat de partea adevarului. Eu spun ce am vazut si ce am simtit. Uite, si Gigi Becali plange ca nu stiu cati bani a bagat in Ghencea. Pai era normal sa bage, pentru ca daca nu avea nocturna, parcarea, conditii minime, nu te lasa sa joci in Liga Campionilor. Deci investitiile lui erau normale si obligatorii. Si ca sa rezuz. Acolo au fost niste interese ale unor oameni pe care ii durea in fund de Steaua si de altceva. Pa si la revedere!", a adaugat Belodedici.

Belodedici nu crede in proiectul CSA Steaua

Chiar daca Marius Lacatus si Stefan Iovan au fost antrenori la CSA Steaua pana la sfarsitul acestui sezon, Miodrag Belodedici nu crede in succesul proiectului CSA Steaua. Fostul mare international este de parere ca echipa nu va ajunge in Liga 1.

"Am fost o data, dar atat. E greu, nu stiu daca CSA va reusi sa ajunga in prima liga. De la Liga a 2-a iti trebuie bani, iti trebuie sponsori, sa vedem daca ii gasesc".