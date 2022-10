Invitat la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, realizată de Andru Nenciu, fostul internațional Bogdan Lobonț a explicat pașii pe care i-a făcut pentru a urma meseria de antrenor.

”A fost publicată recent lista oficială cu absolvenții UEFA Pro de la Coverciano, am ținut foarte mult să fac acest curs acolo, chiar ultimul curs, masterul cum ar veni, masterul în fotbal.

Consider că școala de antrenori de la Coverciano este ca Harvard sau Oxford, un Harvard în fotbal. Am avut această posibilitate, am întâlnit niște colegi extraordinari, și spun doar două nume: Paolo Cannavaro, fratele lui Fabio, și Martin Demichelis, fostul fundaș central argentinian de la Bayern Munchen și Manchester City.

Lobonț: ”Am intrat cu 5% în acel curs față de bagajul de informații pe care îl am acum”

Nu mai pomenesc de lectorii pe care i-am avut: două zile numai despre atacanți ne-a vorbit Batistuta (n.r. - fostul atacant argentinian Gabriel Batistuta), a venit invitat din partea Școlii Federale de Antrenori de acolo.

Plus <<regele>> școlii de antrenori, Renzo Ulivieri, care la prima întâlnire ne-a spus: <<Voi aici ați intrat cu niște idei clare, obiectivul nostru este ca, atunci când ieșiți de aici, să fiți într-o totală confuzie>>.

Asta pentru că am învățat atât de multe lucruri acolo, încât pot să spun că am intrat cu 5% în acel curs față de bagajul de informații pe care îl am acum”, a explicat fostul goalkeeper al naționalei României.

Cariera lui Bogdan Lobonț

”Școlit” la Corvinul Hunedoara, Lobonț a mai jucat în România pentru Rapid și Dinamo. Prima experiență în străinătate a fost la Ajax Amsterdam, după care au urmat Fiorentina și AS Roma, în Serie A.

După ce și-a încheiat cariera de jucător, pentru Lobonț a urmat o scurtă perioadă ca antrenor. A pregătit-o pe U Cluj între 2018 și 2019, și a fost foarte aproape de promovarea în prima ligă.

A lucrat apoi în staff-ul lui Cosmin Contra la națională, după care a urmat un an în departamentul de scouting de la AS Roma. Lobonț a fost și selecționerul României U20 între 2021 și 2022, iar în prezent este liber de contract.

