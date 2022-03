Avem un român la Real Madrid! Puștiul de 13 ani a dat gol în derby-ul cu Barcelona: „Aici este casa mea! Sunt foarte fericit!” 

Tânărul fotbalist face echipă cu fiul lui Marcelo în echipa sub 14 ani a lui Real Madrid. În Spania, românul este poreclit 'Edu' și și-a putut arăta calitățile chiar în primul său derby al carierei, în El Clasico al juniorilor. Edu a reușit să îi dea gol Barcelonei, iar madrilenii au câștigat trofeul.

Eduardo Corlat, românul de la Real Madrid care i-a dat gol Barcelonei! Primele declarații

Jucătorul de doar 14 ani a vorbit cu www.sport.ro și PRO TV despre golul marcat în meciul cu Barcelona, arătându-se extrem de fericit de reușita sa.

„Acea partidă a fost foarte emoționantă și contra unei echipe precum Barcelona. A fost ceva special și pentru mine. Ceva incredibil, pentru prima dată când am jucat împotriva Barcelonei și am dat și gol. Am avut lovitură liberă și antrenorul mi-a spus: 'Bate tu!' și am dat gol.

Am fost cel mai bun jucător al turneului. Aici este casa mea, în Madrid și sunt foarte fericit aici”, a declarat Eduardo.

Și tatăl tânărului jucător s-a arătat extrem de mândru de reușita fiului său: „Foarte mândru, ca orice tată, ca orice părinte. Ce părinte nu ar vrea să își vadă copilul că reprezintă țara?”