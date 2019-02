"Are stilul lui Messi, nu exagerez! Va ajunge la echipa pe care o merita: Man City!" Dezvaluirea facuta de primul antrenor al lui Alex Mitrita

Alex Mitrita este gata sa cucereasca MLS.

Alexandru Mitrita a intrat direct in topul celor mai scumpi jucatori vanduti vreodata de un club din Romania - New York City FC l-a adus in aceasta iarna. Primul antrenor al lui Mitrita este sigur insa ca echipa din Major League Soccer este doar rampa de lansare a lui Mitrita catre Manchester City, club cu aceiasi patroni ca NYC FC.

“Motricitatea, viteza, stilul in care accelereaza sau driblingurile reprezinta atuurile lui. Stilul sau se apropie de cel al lui Messi si nu exagerez cu nimic. Se lupta atat de mult pentru minge si pentru a finaliza ca nu vede nimic in jur, iar asta il expune riscului de a se accidenta. Traieste pentru fotbal si ma bucur ca a ajuns la New York, dar consider ca este doar un pas pe care il face catre echipa pe care o merita cu adevarat: Manchester City" spune Dorel Toma pentru Ziarul de Craiova.

Nu voia sa se antreneze cand era copil

Dorel Toma a fost primul antrenor al lui Alex Mitrita. El dezvaluie ca jucatorul cumparat de New York City FC cu 9.1 milioane de dolari a inceput sa se antreneze cand era copil alaturi de tatal sau, imitandu-i miscarile.

“Alex Mitrița avea numai cinci ani atunci cand a fost adus la primul antrenament. Era foarte timid, retras si nu dorea sa lucreze cu mine. Singurul care il motiva era tatal sau, fara de care nu facea nicio miscare. Timp de un an, tatal a trebuit sa execute toate miscarile de antrenament, zi de zi, pentru ca Alex sa il imite. De la inceput am observat ca are talent si am adoptat un stil democratic cu el pe teren, il lasam sa se manifeste in timpul jocului pentru a-i da posibilitatea sa se dezvolte” a mai spus Dorel Toma.