ANUNT OFICIAL! Valentin Lazar a semnat si va fi coleg cu un fost jucator de la Manchester City

Valentin Lazar a ramas liber de contract dupa ce s-a despartit de Dinamo.

Fotbalistul in varsta de 31 de ani s-a in intors in Qatar, la Al Shahaniya echipa pentru care a semnat un contract valabil pana in 2021. Sezonul trecut el a retrogrdata in a doua liga din Qatar la limita, fiind la un singur punct de locul de baraj si la la doua de locul care asigura ramanerea in prima liga.

Nigel de Jong olandezul care a evoluat in trecut pentru Manchester City si AC Milan joaca tot pentru Al Shahaniya, iar acum Valentin Lazar va fi coleg cu el.

Aceasta va fi cea de-a treia experienta din Qatar pentru Vali Lazar, care a mai jucat pentru Al-Sailiya si Al Kharaitiyat SC. In Romania, Lazar a evoluat la echipe precum Petrolul, Chimia Brazi, Sportul, Chiajna si Dinamo.

400.000 de euro este cota de piata a lui Lazar, conform Transfermarkt.

