Chiar dacă a avut șansa să rămână în Superliga României, la Petrolul, acolo unde a fost dorit de Adrian Mutu, Andrei Vlad a preferat să meargă în fotbalul din Kazahstan, la Aktobe, acolo unde impresionează.

După ce a fost MVP în prima etapă a campionatului, Andrei Vlad a devenit vedetă la Aktobe, iar fanii îl îndrăgesc pe fostul goalkeeper al lui FCSB. După victoria lui Aktobe în fața lui Turan, scor 2-1, suporterii din Kazahstan l-au dezbrăcat până la piele pe Vlad. Mai întâi, Vlad i-a oferit tricoul de joc unui puști, dar mai apoi și-a oferit și cele două bluze termice pe care le purta.

Cum l-a descris Mihai Stoica pe Andrei Vlad după plecarea de la FCSB

”Vlad era un portar foarte talentat, dar pierduse banca, avea și suporterii în cap. Eu spun, am regretat enorm ce s-a întâmplat cu Vlad în ăștia doi ani de zile, pentru că Vlad e un portar cu mare, mare, mare valoare, dacă într-adevăr este superconcentrat și serios. Are niște calități extraordinare și are și el peste 1.90”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Aktobe, locul 4 în clasament