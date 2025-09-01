Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Andrei Burcă a plecat de la FC Baniyas în iulie și a semnat în China cu Yunnan Yukun. Fotbalistul se află în acest moment la Mogoșoaia, în cantonament cu echipa națională în vederea ”dublei” din septembrie cu Canada și Cipru.



Andrei Burcă, uluit la primul contact cu China: ”Era 1 dimineața, nu am mai avut parte de așa ceva niciodată”



Întrebat despre momentul în care s-a transferat în China, Andrei Burcă a sugerat că nu i-a fost dificil să se adapteze la viața asiatică. A dezvăluit că, în clipa în care a aterizat pe aeroport, a fost așteptat de o mulțime de suporteri ai clubului, la 1 dimineața, fapt care l-a lăsat perplex.



”Sincer, nu mi-a fost greu să mă adaptez în China. Sunt oameni deosebiți. Nu mă așteptam să fiu atât de bine primit. Când am aterizat prima oară în oraș la noi au venit 200 de oameni să mă aștepte! Era unu dimineața! Nu am mai avut niciodată parte de asemenea fani. Am rămas uimit. Să te urmeze peste tot, acasă, în deplasări, la antrenament. E o experiență nouă.



Mâncarea. Îmi e dor de mâncarea noastră tradițională. Sunt un om căruia îi place foarte mult să aibă mâncarea gătită de acasă, felul nostru, condimentele noastre. Acolo e mâncarea foarte condimentată. Dar, încerc să mențin așa... Piept de pui, somon... Orez! Orez foarte mult! Te obișnuiești”, a spus Andrei Burcă pentru FRF TV.



Fundașul central are trei apariții în campionatul Chinei și două în cupă. Burcă nu a fost în lot la ultimele două confruntări (1-5 vs. Chengdu și 1-1 vs. Changchun) din cauza unui cartonaș roșu primit la meciul din cupă cu Beijing Guoan (0-7).

