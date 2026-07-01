FOTO Altruist, nu egoist! Olaru și-a păstrat și la noua sa echipă o calitate esențială. Cum a impresionat fostul căpitan de la FCSB

Altruist, nu egoist! Olaru și-a păstrat și la noua sa echipă o calitate esențială. Cum a impresionat fostul căpitan de la FCSB Stranieri
SPORT.RO
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Olaru, debut de vis la Union Saint-Gilloise! Două assisturi în 45 de minute pentru fostul căpitan al FCSB.

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Darius OlaruUnion Saint Gilloise
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Articol scris de Matei BARBU

Darius Olaru a început excelent aventura în Belgia. Recent transferat de Union Saint-Gilloise de la FCSB pentru suma de 3 milioane de euro, mijlocașul român a impresionat la primul său meci în tricoul vicecampioanei Belgiei, scor 7-0 cu Diegem Sport, formație din al patrulea eșalon valoric.

Olaru, pasatorul ideal

Olaru și-a etalat direct una dintre marile sale calități: viziunea! Servant ideal pentru colegi (atât la Gaz Metan Mediaș, cât și la FCSB), mijlocașul în vârstă de 28 de ani a excelat la acest capitol și în amicalul cu gruparea care tocmai a retrogradat din eșalonul al treilea în cel al patrulea.

Internaționalul român a debutat în partida amicală disputată împotriva formației Diegem Sport, echipă care a retrogradat recent în liga a patra din Belgia.

Olaru a evoluat timp de 45 de minute și a avut o evoluția concludentă, reușind să ofere două pase decisive. La pauză, antrenorul David Hubert a schimbat întreaga echipă, oferindu-le minute tuturor jucătorilor din lot.

Darius Olaru - GALERIE FOTO

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Union Saint-Gilloise s-a impus fără emoții, scor 7-0, iar golurile au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane. La pauză, tabela indica deja 4-0 în favoarea formației din Bruxelles.

Potrivit site-ului oficial al clubului, noile achiziții Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au prins minute în meciul amical jucat marți.

Puterea trecutului: Olaru, excelent la Gaz Metan și FCSB la capitolul assist-uri

Din lot au lipsit cei trei internaționali care au fost implicați la Campionatul Mondial: Kevin Rodriguez (Ecuador), Promise David (Canada) și Besfort Zeneli (Suedia).

Debutul lui Darius Olaru reprezintă un prim semnal pozitiv pentru suporterii lui Union Saint-Gilloise, iar cele două pase decisive oferite în doar o repriză lasă impresia că românul se poate integra rapid și poate deveni unul dintre oamenii importanți ai echipei în noul sezon.

  • 45 de pase decisive a avut Olaru la FCSB în 256 de meciuri 
  • 16 pase decisive în 120 de partide a avut Olaru la Gaz Metan Mediaș 
  • O pasă de gol în 28 de meciuri a dat Olaru la echipa națională: România - Țara Galilor 2-1 (pasă pentru Coman - min.52)
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