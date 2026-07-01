Darius Olaru a început excelent aventura în Belgia. Recent transferat de Union Saint-Gilloise de la FCSB pentru suma de 3 milioane de euro, mijlocașul român a impresionat la primul său meci în tricoul vicecampioanei Belgiei, scor 7-0 cu Diegem Sport, formație din al patrulea eșalon valoric.

Olaru, pasatorul ideal

Olaru și-a etalat direct una dintre marile sale calități: viziunea! Servant ideal pentru colegi (atât la Gaz Metan Mediaș, cât și la FCSB), mijlocașul în vârstă de 28 de ani a excelat la acest capitol și în amicalul cu gruparea care tocmai a retrogradat din eșalonul al treilea în cel al patrulea.

Internaționalul român a debutat în partida amicală disputată împotriva formației Diegem Sport, echipă care a retrogradat recent în liga a patra din Belgia.

Olaru a evoluat timp de 45 de minute și a avut o evoluția concludentă, reușind să ofere două pase decisive. La pauză, antrenorul David Hubert a schimbat întreaga echipă, oferindu-le minute tuturor jucătorilor din lot.