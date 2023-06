"Acord cu Arsenal!". Britanicii anunță transferul lui Cătălin Cîrjan

Rapid a bătut palma cu Arsenal pentru împrumutul lui Cătălin Cîrjan în sezonul 2023/2024. Mijlocașul este o țintă a lui Adrian Mutu de câteva luni, fapt recunoscut inclusiv de antrenor, care a confirmat discuțiile cu clubul din Premier League.

Pentru a se asigura că jucătorul va avea meciuri în picioare la momentul revenirii la Arsenal, "tunarii" au stabilit câteva condiții clare cu Rapid.

"Cătălin Cîrjan va fi împrumutat la Rapid București în sezonul următor. Arsenal și-a dat acordul să îl împrumute doar dacă va fi titular în cel puțin 50% dintre meciurile din sezonul următor și va juca în măcar 75% dintre ele", scrie Arsenal Harmony, informație dezvăluită și de GSP.

