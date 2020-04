„Terminatorul” Arnold Schwarzenegger va deveni bunic la 72 de ani. Ginerele sau este un celebru actor de la Hollywood

In acest an, fostul Mr. Olimpia, actor si guvernator va deveni bunic pentru prima data.

Katherine, fiica cea mare a lui Arnold Schwarzenegger, este gravida, la aproape un an dupa ce s-a maritat. Ea este scriitoare de carti motivationale si de dezvoltare personala si s-a casatorit, in iunie 2019, cu Chris Pratt (40 ani), fost luptator in tinerete si unul dintre cei mai in voga actori de la Hollywood, care a jucat in filme celebre, precum Moneyball, Zero Dark Thirt, The Lego Movie, Guardians of the Galaxy, Jurassic World sau Avengers. Acesta este primul copil al cuplului, dar Pratt mai are un fiu de 7 ani si jumatate din casatoria cu actrita Anna Faris.

„M-a dat pe spate cand fiica mea mi-a spus ca se intalneste cu el. Asa ca i-am zis: ‚De ce trebuie sa fii asa competitiva? Adica, chiar trebuie sa fii un tip care este mai inalt decat mine, mai solid decat mine, care face filme mai mari decat mine si are mai multi bani decat mine? Ce se intampla aici?’ Bineinteles ca glumeam si mi-am dat seama repede ca Chris e un tip potrivit pentru ea si pe placul meu. La prima noastra intalnire, cand fiica mea l-a adus acasa ca sa mi-l prezinte, el m-a intrebat direct daca putem sa mergem in sala de forta si sa ne antrenam impreuna. M-a cucerit pe loc si am stiu ca ne vom intelege de minune”, a declarat Arnold.

Arnold Schwarzenegger (72 ani) este unul dintre cei mai cunoscuti culturisti si actori de actiune din istorie. El a castigat de 4 ori titlul Mr. Universe si de 7 ori pe cel de Mr. Olimpia si a jucat, de-a lungul carierei la Hollywood, in filme cu succes la box office, precum Conan The Barbarian, Terminator, Commando, Predator, Total Recall, True Lies, Eraser, Twins, Batman&Robin sau Kindergarten Kop. Intre 2003 si 2011, el a fost guvernatorul statului american California, fiind ales din partea Partidului Republican. Arnold a fost casatorit cu jurnalista si activista Maria Shriver, nepoata fostului presedinte John F. Kennedy, cu care are patru copii - Katherine (30 ani), Christina (28 ani), Patrick (26 ani) si Christopher (22 ani). „Arnie” mai are un fiu, Joseph Baena (22 ani), dintr-o relatie extraconjugala.