ARNOLD, OPERAT PE CORD | GENIAL! Care au fost primele cuvinte ale lui Schwarzenegger dupa ce s-a trezit

Arnold Schwarzenegger s-a trezit dupa interventia chirugicala pe cord deschis.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Arnold a fost operat pentru inlocuirea unei valve cardiace implantata in urma cu 20 de ani si a rostit celebra replica din Terminator ''M-am intors'', a spus vineri purtatorul de cuvant al vedetei, potrivit Reuters.

Valva cardiaca pe care actorul a primit-o in 1997 trebuia inlocuita asa ca fostul guvernator de California a optat pentru substituirea acesteia cu ajutorul unui cateter, a spus Daniel Ketchell, purtatorul de cuvant al actorului, pe Twitter.

Actorul se recupereaza si este in stare stabila la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, se mai spune in declaratie.



Schwarzenegger, in varsta de 70 de ani, ''s-a trezit, iar primele sale cuvinte au fost 'M-am intors''', a spus Ketchell.

Replica ''M-am intors'' este rostita de personajul interpretat de Schwarzenegger in celebrul sau film ''The Terminator'' (1984).

Nascut in Austria, Schwarzenegger a castigat de cinci ori concursul de culturism Mr. Universe si de sapte ori titlul Mr. Olympia, inainte de a se apuca de actorie si a juca in filme de actiune precum ''Conan the Barbarian'' sau ''Commando''.

Agerpres