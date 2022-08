„M-a înșelat cu 12 femei!” Acuzații dure făcute de fosta iubită a lui Ryan Giggs la procesul împotriva fostului jucător 

Fostul fotbalist este acuzat de violență împotriva fostei iubite, după ce poliția a fost chemată la domiciliul acestora, în urma unui episod agresiv. Kate Greville a făcut o serie de dezvăluiri în fața instanței, iar ultima acuzație adusă lui Giggs este că a înșelat-o cu nu mai puțin de 12 femei.

Despre fostul jucător al lui United s-a scris în trecut că ar fi avut opt aventuri, însă Kate Greville a dezvăluit, printre lacrimi, că situația a fost mult mai serioasă decât atât.

Kate Greville îl acuză pe Ryan Giggs

„Am găsit o grămadă de rahaturi înainte să îl confrunt și am ținut-o pentru mine. Am aflat că m-a înșelat în ultimii șase ani cu 10 sau 12 femei. De fiecare dată când am găsit ceva a fost mai rău, i-am găsit iPad-ul, am ținut totul pentru mine două săptămâni!”, a spus Kate conform The Sun.

Kate Greville a spus că fostul star de la Manchester United i-a insinuat în repetate rânduri că trebuie să facă ceea ce a spus el „altfel vor exista consecințe”.

„Eram într-o poziție vulnerabilă și el a profitat de ea. Când Ryan spunea să fac ceva, eu făceam. Am încercat să opun rezistență uneori, însă m-a făcut să cred că vor exista consecințe dacă nu fac ceea ce imi spune el”, a dezvăluit Kate în fața judecătorilor.

Giggs, în vârstă de 48 de ani, neagă că ar fi folosit un comportament de control și constrângere împotriva lui Kate, în vârstă de 36 de ani, în perioada august 2017 și noiembrie 2020.

De asemenea, el neagă și acuzațiile potrivit cărora și-ar fi agresat fosta iubită, după ce Kate a susținut în fața judecătorilor că fostul star al lui United „a venit de nicăieri și mi-a aplicat un cap în figură”.