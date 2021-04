Zlatan Ibrahimovic se pregateste de debutul in cinematografie! Ce personaj va interpreta si cand o sa apara filmul

Zlatan Ibrahimovic va interpreta un prim rol intr-un film de la Hollywood.

Starul lui AC Milan va juca in cel mai nou film cu Asterix si Obelix, a cincea ecranizare a cartii franceze pentru copii. Alaturi de Zlatan, in distributie se mai afla Marion Cotillard si Vincent Cassel.

Filmul, al carui buget a fost stabilit la 60 de milioane de euro, va fi lansat in 2022. Fotbalistul a anuntat recent, pe contul sau de Twitter, faptul ca va juca in aceasta pelicula, publicand o fotografie pe care este scris numele personajului sau, Antivirus.

Chiar daca se orienteaza si spre cinematografie, Ibrahimovic nu are de gand sa renunte la fotbal. De altfel, sportivul care va implini 40 de ani in octombrie ar putea semna in urmatoarea perioada un nou contract, valabil pentru sezonul 2021/22.

In aceasta stagiune, Zlatan Ibrahimovic a reusit 15 goluri in 16 meciuri jucate in Serie A.